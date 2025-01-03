Синоптики предупреждают: ожидаются метели, на части территории Литвы обстановка будет очень сложная

„Сейчас ненадолго ветер успокоился. Система активных циклонов еще не ушла из Скандинавии и Восточной Европы. Похолодает. В пятницу днем в Балтию придет еще один циклон.

Литва, особенно взморье, по теперешним данным, должна оказаться в активной его части. Поэтому поздно вечером в пятницу и в субботу утром поднимется ветер, у моря и на западе страны будет дуть сильный юго-западный ветер. Время от времени будет идти снег, ожидаются метели, а на западе в пятницу и в ночь на субботу возможны грозы.