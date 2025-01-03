Синоптики предупреждают: ожидаются метели, на части территории Литвы обстановка будет очень сложная

„Сейчас ненадолго ветер успокоился. Система активных циклонов еще не ушла из Скандинавии и Восточной Европы. Похолодает. В пятницу днем в Балтию придет еще один циклон.
Литва, особенно взморье, по теперешним данным, должна оказаться в активной его части. Поэтому поздно вечером в пятницу и в субботу утром поднимется ветер, у моря и на западе страны будет дуть сильный юго-западный ветер. Время от времени будет идти снег, ожидаются метели, а на западе в пятницу и в ночь на субботу возможны грозы.
После спокойного, но холодного воскресенья и ночи на понедельник, в понедельник днем с запада придет еще один бурный циклон. Потеплеет, на смену снегу придет мокрый снег и дождь. Ожидаются туманы, будет выше нуля. Однако со второй половины недели снова слегка похолодает“, – пишет синоптик Эльвира Латвенайте.
В пятницу, будет идти снег, у моря мокрый снег. Ожидается гололед, поземка, местами метель, вечером на западе прогнозируют грозу. Будет ветрено. Ночью 1-4°C, у моря 0-1°C, днем от -2 до 1°C.
В субботу время от времени будет идти снег, больше осадков будет ночью и утром, поземка и метель. Гололед. На западе возможны грозы. Будет дуть сильный ветер. Ночью 3-6°C мороза, у моря от 0 до -2°C, днем 1-4°C мороза, у моря 1-3°C.
В воскресенье пойдет снег, больше осадков ожидается ночью и утром, у моря будет идти мокрый снег. Ветер немного успокоится. Ночью 3-8°C градусов мороза, холоднее будет на северо-западе, в северных районах, у моря от 0 до -2°C, днем от -3 до 2°C, холоднее будет на севере и на северо-востоке страны.
В ночь на понедельник без особых осадков, утром и днем пойдет снег, днем на смену снегу придет мокрый снег, дождь. Прогнозируют туман. Ночью 2-7°C мороза, днем от 2 градусов мороза до 3°C тепла.
Во вторник пойдут дожди, особенно обильные осадки ждут днем. Местами дождь при минусовой температуре, прогнозируют туман. Ночью от 0 до 3°C, у моря 4-5°C, днем 2-5°C.
В среду осадки (мокрый снег, снег), более обильными осадки будут ночью. Ночью от -1 до 2°C градусов тепла, днем будет 1-3°C градуса тепла.
В четверг осадки (мокрый снег, снег). Усилится ветер. Ночью от -2 до 1°C, днем от 0 до 2°C.
В пятницу небольшие осадки, в основном снег. Ночью 1-6°C градусов мороза, у моря от 0 до 2°C градусов тепла, днем от 0 до 2°C.