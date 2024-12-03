Синоптики предупреждают: ночью ожидается мокрый снег, гололедица

В среду ночью во многих районах Литвы ожидается дождь, переходящий в дождь со снегом. Местами налет из мокрого снега, гололедица. Ветер переменный, 7–12 м/с. Минимальная температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. По прогнозу, завтра днем во многих районах пройдут осадки: мокрый снег, гололедица. Местами налет из мокрого снега, гололедица. Ветер восточный, 6–11 м/с. Максимальная температура – ​​от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.