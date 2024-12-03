2024.12.03 22:32

Синоптики предупреждают: ночью ожидается мокрый снег, гололедица

 
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Snieguotas rytas
Snieguotas rytas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду ночью во многих районах Литвы ожидается дождь, переходящий в дождь со снегом. Местами налет из мокрого снега, гололедица. Ветер переменный, 7–12 м/с. Минимальная температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. По прогнозу, завтра днем во многих районах пройдут осадки: мокрый снег, гололедица. Местами налет из мокрого снега, гололедица. Ветер восточный, 6–11 м/с. Максимальная температура – ​​от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В четверг во многих районах пройдут осадки, днем ​​небольшие, преимущественно снег, изморось. Ветер восточный, юго-восточный, 6–11 м/с. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ​​от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В пятницу местами ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-восточный, ночью 7–12 м/с, днем ​​9–14 м/с, местами порывы до 15–17 м/с. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Гидрологическая ситуация

По состоянию на 3 декабря в стране наблюдается снижение уровня воды. В западной части местами уровень воды снизился до 61 см в сутки. Ожидается снижение уровня воды.

Температура воды в реках 3–8, в озерах 1–6, в Куршском заливе 3–4, в Балтийском море 4–5 градусов тепла.

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