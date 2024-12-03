Синоптики предупреждают: ночью ожидается мокрый снег, гололедица

В четверг во многих районах пройдут осадки, днем небольшие, преимущественно снег, изморось. Ветер восточный, юго-восточный, 6–11 м/с. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В пятницу местами ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-восточный, ночью 7–12 м/с, днем 9–14 м/с, местами порывы до 15–17 м/с. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Гидрологическая ситуация
По состоянию на 3 декабря в стране наблюдается снижение уровня воды. В западной части местами уровень воды снизился до 61 см в сутки. Ожидается снижение уровня воды.
Температура воды в реках 3–8, в озерах 1–6, в Куршском заливе 3–4, в Балтийском море 4–5 градусов тепла.