2024.06.17 09:40

Синоптики предупреждают: на Литву надвигаются шквал, дожди и град

 
Где будет опаснее всего?
ru.DELFI.lt
Škvalas Lietuvoje Joninių naktį
Škvalas Lietuvoje Joninių naktį
ФОТО: Skaitytojo nuotr.

Синоптик Эльвира Латвенайте предупреждает, что нас ждет очень ненастная неделя. "Охватившая Северную Европу система пониженного атмосферного давления, разделенная на четыре циклона, один из которых получил имя Валеска, с середины недели пополнится новым циклоном и станет еще сильнее. После теплого начала недели с летним дождем, ночью в среду и четверг ждут весьма неприятные перемены. Литва будет разделена на задыхающуюся от жары, под проливными дождями, шквалами, сильными грозами, даже с градом южную и восточную часть, и ее западную и северную части, которые уже охладились, будет также дождливы, но с более спокойными грозами.

Четверг будет холодным, с сильным ветром, но дождей будет мало. По текущим данным, длинные праздничные выходные снова будут приятно теплыми, дождь иногда будет смывать пыль, напоминая летнюю погоду, и прогремят слабые грозы“, — сказала Э. Латвенайте.

В понедельник, 17 июня - кратковременный дождь с нулевыми грозами, более обильный в течение дня, опять же преимущественно на западе и востоке, северо-восточной окраине. Ночью во многих местах распространится туман. Ветер неустойчивый ночью 3-6 м/с, днем ​​западный, северо-западный 6-11 м/с, в восточных районах во время гроз 8-13 м/с, порывы до 15 м/с. Ночью 11-16°С, днем ​​22-27°С, на побережье - 18-21°С.

Во вторник, в ночь на 18 июня, без дождя, в течение дня снова может пройти кратковременный дождь с грозами. Ветер западный ночью 4-8 м/с, днем ​​7-12 м/с. Ночью 10-14°С, наиболее прохладно в северо-восточных районах, на взморье около 16°С, днем ​​24-29°С, на взморье 19-23°С.

В ночь на среду, 19 июня, без дождя, распространится туман, более густой в западных районах, утром и днем ​​пройдут обильные дожди с грозами, днем ​​в южных и восточных районах сильные грозы, возможен град. Ветер западный ночью 3-6 м/с, днем ​​6-11 м/с, во время гроз порывы 15-20 м/с. Ночью 12-17°С, днем ​​25-28°С в южных и восточных районах, в центральной Литве 21-24°С, в западных и северо-западных районах 17-20°С.

Ночью, в четверг, 20 июня, кратковременный ливень с грозой, преимущественно в начале ночи, затем без сильного дождя. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, порывы 15 м/с, на побережье порывы 17 м/с. Ночью 8-13°С, у моря 14-16°С, днем ​​19-24°С, прохладнее всего на берегу моря.

Пятница, 21 июня без значительного дождя. Ветер западный 7-12 м/с. Ночью 10-13°С, у моря 14-16°С, днем ​​22-27°С, у моря 18-21°С.

Суббота, 22 июня возможен кратковременный дождь с грозами. Ветер западный ночью 4-8 м/с, днем ​​6-11 м/с. Ночью 12-17°С, днем ​​21-26°С, на побережье 18-20°С.

Воскресенье, 23 июня спокойная погода с перерывами, небольшой дождь. Ветер западный ночью со скоростью 5-10 м/с, днем - ​​7-12 м/с. Ночью - 11-13°С, у моря - 14-16°С, днем - ​​20-25°С, прохладнее всего у моря.

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