Синоптики предупреждают: на Литву надвигаются шквал, дожди и град

Четверг будет холодным, с сильным ветром, но дождей будет мало. По текущим данным, длинные праздничные выходные снова будут приятно теплыми, дождь иногда будет смывать пыль, напоминая летнюю погоду, и прогремят слабые грозы“, — сказала Э. Латвенайте.
В понедельник, 17 июня - кратковременный дождь с нулевыми грозами, более обильный в течение дня, опять же преимущественно на западе и востоке, северо-восточной окраине. Ночью во многих местах распространится туман. Ветер неустойчивый ночью 3-6 м/с, днем западный, северо-западный 6-11 м/с, в восточных районах во время гроз 8-13 м/с, порывы до 15 м/с. Ночью 11-16°С, днем 22-27°С, на побережье - 18-21°С.
Во вторник, в ночь на 18 июня, без дождя, в течение дня снова может пройти кратковременный дождь с грозами. Ветер западный ночью 4-8 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью 10-14°С, наиболее прохладно в северо-восточных районах, на взморье около 16°С, днем 24-29°С, на взморье 19-23°С.
В ночь на среду, 19 июня, без дождя, распространится туман, более густой в западных районах, утром и днем пройдут обильные дожди с грозами, днем в южных и восточных районах сильные грозы, возможен град. Ветер западный ночью 3-6 м/с, днем 6-11 м/с, во время гроз порывы 15-20 м/с. Ночью 12-17°С, днем 25-28°С в южных и восточных районах, в центральной Литве 21-24°С, в западных и северо-западных районах 17-20°С.
Ночью, в четверг, 20 июня, кратковременный ливень с грозой, преимущественно в начале ночи, затем без сильного дождя. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, порывы 15 м/с, на побережье порывы 17 м/с. Ночью 8-13°С, у моря 14-16°С, днем 19-24°С, прохладнее всего на берегу моря.
Пятница, 21 июня без значительного дождя. Ветер западный 7-12 м/с. Ночью 10-13°С, у моря 14-16°С, днем 22-27°С, у моря 18-21°С.
Суббота, 22 июня возможен кратковременный дождь с грозами. Ветер западный ночью 4-8 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью 12-17°С, днем 21-26°С, на побережье 18-20°С.
Воскресенье, 23 июня спокойная погода с перерывами, небольшой дождь. Ветер западный ночью со скоростью 5-10 м/с, днем - 7-12 м/с. Ночью - 11-13°С, у моря - 14-16°С, днем - 20-25°С, прохладнее всего у моря.