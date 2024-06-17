Синоптики предупреждают: на Литву надвигаются шквал, дожди и град

Синоптик Эльвира Латвенайте предупреждает, что нас ждет очень ненастная неделя. "Охватившая Северную Европу система пониженного атмосферного давления, разделенная на четыре циклона, один из которых получил имя Валеска, с середины недели пополнится новым циклоном и станет еще сильнее. После теплого начала недели с летним дождем, ночью в среду и четверг ждут весьма неприятные перемены. Литва будет разделена на задыхающуюся от жары, под проливными дождями, шквалами, сильными грозами, даже с градом южную и восточную часть, и ее западную и северную части, которые уже охладились, будет также дождливы, но с более спокойными грозами.