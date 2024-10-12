Синоптики предупреждают: идет неспокойный циклон – погода будет неприятной

Циклон „Кирк“ прошел над Заоадной Европой, Швецией и идет дальше на север, северо-восток, он немного усилится, но особенно бурным будет в Скандинавии и над Балтийским морем.
„В субботу и в воскресенье ночью антициклон Винцент принесет спокойную и сухую, но прохладную погоду. Но в воскресенье днем с северо-запада к нам придет сырой и неспокойный циклон, поэтому начало следующей недели будет влажным и холодным. С середины недели снова в Балтию придет антициклон“, – сказала она.
В субботу ночью и в начале дня пройдут небольшие дожди с грозами на западе страны, местами возможны осадки в виде ледяной крупы. Ночью будет 3-8°C, у моря 10-12°C, днем 12-14°C.
В воскресенье ночью снова осадки возможны на западе, юго-западе страны, позже дождевые облака уйдут на восток. Ночью будет 1-6°C, на поверхности почвы заморозки от 0 до -4°C, у моря 7-10°C, днем 10-12°C.
В понедельник время от времени будут идти дожди. Ночью будет 2-7°C, прохладнее на северо-западе, у моря 9-12°C, днем 9-13°C.
Во вторник время от времени будут идти дожди, днем осадки ожидаются у моря. Ночью будет 3-7°C, у моря 9-11°C, днем 9-13°C.
В среду без особых осадков. Ночью от 0 до 4°C, на поверхности почвы заморозки до 1-5°C, на косе будет 6-8°C, днем 9-11°C.
В четверг без дождя. Ночью от 0 до 5°C, на поверхности почвы заморозки до 1-5°C,днем 12-14°C.
В пятницу ночью без дождя, днем без особых осадков. Ночью 1-6°C, у моря 7-10°C, днем 13-15°C.