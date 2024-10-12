Синоптики предупреждают: идет неспокойный циклон – погода будет неприятной

Циклон „Кирк“ прошел над Заоадной Европой, Швецией и идет дальше на север, северо-восток, он немного усилится, но особенно бурным будет в Скандинавии и над Балтийским морем.

„В субботу и в воскресенье ночью антициклон Винцент принесет спокойную и сухую, но прохладную погоду. Но в воскресенье днем с северо-запада к нам придет сырой и неспокойный циклон, поэтому начало следующей недели будет влажным и холодным. С середины недели снова в Балтию придет антициклон“, – сказала она.

В субботу ночью и в начале дня пройдут небольшие дожди с грозами на западе страны, местами возможны осадки в виде ледяной крупы. Ночью будет 3-8°C, у моря 10-12°C, днем 12-14°C.