Синоптики предупреждают, что будет еще хуже: приближается циклон, призывают отложить ненужные поездки

„Мощная система циклонов с многочисленными центрами раскинулась почти надо всей Европой.

Францию и южную Германию циклон засыплет снегом, позже циклон охватит и Балканские страны, а Балтия и Литва останутся в зоне действия неспокойного и мрачного циклона, в его южной части. Над южной Балтией пройдет атмосферный фронт. которой идет в Литву: западную и северо-западную часть накроет сухим снегом, а взморье - мокрым.

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Мокрый накатанный снег, гололед, налипание мокрого снега... Ждет целый букет опасных испытаний на дорогах и улицах. Еще и ветер будет дуть холодный.

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