Синоптики предупреждают, что будет еще хуже: приближается циклон, призывают отложить ненужные поездки

„Мощная система циклонов с многочисленными центрами раскинулась почти надо всей Европой.
Францию и южную Германию циклон засыплет снегом, позже циклон охватит и Балканские страны, а Балтия и Литва останутся в зоне действия неспокойного и мрачного циклона, в его южной части. Над южной Балтией пройдет атмосферный фронт. которой идет в Литву: западную и северо-западную часть накроет сухим снегом, а взморье - мокрым.
Мокрый накатанный снег, гололед, налипание мокрого снега... Ждет целый букет опасных испытаний на дорогах и улицах. Еще и ветер будет дуть холодный.
В пятницу лучше всего отложить ненужные поездки, менять планы. В субботу небольшой циклон придет со стороны Северного моря в Балтию, снова будет идти снег, но осадков уже будет меньше, oа у моря снова прогнозируют мокрый снег. В субботу после обеда и в воскресенье уже будет суше.
В выходные будет холодно. В воскресенье вечером придет бурный циклон, усилится ветер. Зато потеплеет. Атмосферный фронт принесет осадки, в основном дождь, гололед.
С середины недели снова похолодает, ветер успокоится, осадков будет меньше, ожидается морось, туман, мокрый снег’’, – сообщает синоптик Эльвира Латвенайте.