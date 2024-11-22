2024.11.22 15:38

Синоптики предупреждают, что будет еще хуже: приближается циклон, призывают отложить ненужные поездки

 
ru.DELFI.lt
Pūga Vilniuje
Pūga Vilniuje
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Синоптики говорят, что в выходные погода будет зимней. Кроме того, придет бурный циклон, который зацепит и Литву.

„Мощная система циклонов с многочисленными центрами раскинулась почти надо всей Европой.

Францию и южную Германию циклон засыплет снегом, позже циклон охватит и Балканские страны, а Балтия и Литва останутся в зоне действия неспокойного и мрачного циклона, в его южной части. Над южной Балтией пройдет атмосферный фронт. которой идет в Литву: западную и северо-западную часть накроет сухим снегом, а взморье - мокрым.

Мокрый накатанный снег, гололед, налипание мокрого снега... Ждет целый букет опасных испытаний на дорогах и улицах. Еще и ветер будет дуть холодный.

В пятницу лучше всего отложить ненужные поездки, менять планы. В субботу небольшой циклон придет со стороны Северного моря в Балтию, снова будет идти снег, но осадков уже будет меньше, oа у моря снова прогнозируют мокрый снег. В субботу после обеда и в воскресенье уже будет суше.

В выходные будет холодно. В воскресенье вечером придет бурный циклон, усилится ветер. Зато потеплеет. Атмосферный фронт принесет осадки, в основном дождь, гололед.

С середины недели снова похолодает, ветер успокоится, осадков будет меньше, ожидается морось, туман, мокрый снег’’, – сообщает синоптик Эльвира Латвенайте.

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