Синоптики представили прогноз погоды на последние дни декабря

На большей части территории страны местами из-за облаков будет выглядывать солнце, кое-где, в основном на востоке, ожидаются небольшие, кратковременные осадки (в основном мокрый снег). Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер, порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. В Литву идет масса холодного воздуха, будет всего 0–5 градусов тепла, а вечером подморозит.
В ночь на четверг над Литвой пройдет область высокого атмосферного давления, поэтому ночью будет облачно с прояснениями, вероятность осадков невелика. Ночью будет 1–6 градусов мороза, у моря 0–1 градус тепла. Местами гололед.
В четверг с запада придет циклон, над Литвой пройдет теплый атмосферный фронт. Небо заволокут темные облака, на большей части территории страны будет идти снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Будет дуть сильный южный ветер. Воздух прогреется до 2–7 градусов тепла.
В пятницу ночью местами, в основном на западе, а днем в большинстве районов ожидаются осадки. Будет дуть сильный ветер, местами порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Придет теплая масса воздуха, поэтому ночью будет 1–6 градусов тепла, днем 3–8 градусов тепла.