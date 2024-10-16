2024.10.16 07:27

Синоптики представили новый прогноз: дни будут солнечными, а ночи морозными

 
ru.DELFI.lt
Ruduo
Ruduo
ФОТО: Elta

В среду днем Литва окажется в центре циклона. Во многих районах ожидается малооблачная погода, будет солнечно. Осадков не ожидается.

Воздух прогреется до 10-13 градусов, на востоке местами будет 8–9 градусов тепла.

В ночь на четверг будет сухо и малооблачно. Ночью ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов мороза, на поверхности почвы до -8 градусов. У моря ночью будет теплее, там будет 1–6 градусов тепла.

В четверг днем Литва еще будет в зоне действия антициклона, поэтому дождей не будет. Воздух прогреется до 10–14 градусов.

В оставшиеся дни недели погода будет похожей. Вероятность осадков невелика, по ночам заморозки до 5 градусов, а днем будет 14–15 градусов тепла.

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