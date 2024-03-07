Синоптики представили новый прогноз: будет сухо, ясно, но холодно

 
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ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

Благодаря тому, что в Литве установилась зона высокого атмосферного давления, погода будет малооблачной, местами ясной.

Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер северных направлений. После холодной ночи, будет прохладно. Днем всего 4-8, на юге и на западе страны 9 градусов тепла.

В пятницу антициклон будет недалеко от Литвы, поэтому особых перемен не ожидается. Облаков будет немного. Будет солнечно и сухо. Ночью ожидается 2-7 градусов мороза. В первой половине дня ветер усилится до 4-9 м/с. Будет прохладно - всего 3-8 градусов тепла.

В выходные особых осадков не ожидается. По ночам ожидается холодная погода, днем будет чуть выше 0.

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