Синоптики: после выходных с каждым днем будет все теплее

Вероятность осадков снизится до минимума. По-прежнему будет ветрено. Днем будет 0–4 градуса тепла. Чуть ниже нуля будет на востоке страны.
В начале новой недели особых перемен не ожидается. В ночь на понедельник небо будет ясным, больше облаков будет только в западной части страны. Особых осадков не ожидается, у моря возможен небольшой дождь. Ветер успокоится. Ночью будет 2–7, на востоке страны 8–13 градусов мороза. У моря будет около 0.
В понедельник днем на востоке будет солнечно, а на западе ожидается более облачная погода. Облака в этот день дойдут до Жемайтийской возвышенности. Особых осадков не ожидается. Ветер будет слабым. Днем будет 1–6 градусов тепла.