2025.02.23 07:30

Синоптики: после выходных с каждым днем будет все теплее

 
ru.DELFI.lt

В воскресенье днем Литва будет находиться в западной части системы высокого атмосферного давления. Прогнозируют переменную облачность. Больше всего солнца ожидается в восточной части страны, на западе будет более облачная погода. Однако и там время от времени будет выглядывать солнце.

Вероятность осадков снизится до минимума. По-прежнему будет ветрено. Днем будет 0–4 градуса тепла. Чуть ниже нуля будет на востоке страны.

В начале новой недели особых перемен не ожидается. В ночь на понедельник небо будет ясным, больше облаков будет только в западной части страны. Особых осадков не ожидается, у моря возможен небольшой дождь. Ветер успокоится. Ночью будет 2–7, на востоке страны 8–13 градусов мороза. У моря будет около 0.

В понедельник днем на востоке будет солнечно, а на западе ожидается более облачная погода. Облака в этот день дойдут до Жемайтийской возвышенности. Особых осадков не ожидается. Ветер будет слабым. Днем будет 1–6 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии