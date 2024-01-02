Синоптики: похолодает до -20 градусов, но не это самая плохая новость

"Над Литвой установится циклон, он принесет холод с востока. Особенно холодно будет по ночам, самую низкую температуру прогнозируют на северо-востоке страны", – сказала синоптик Елена Клюкина.

По ее словам, температура опустится до -15 градусов.

"Днем будет всего на несколько градусов теплее. Поэтому не стоит надеяться на значительное потепление", – сказала Клюкина.

Синоптик информировала, что с четверга циклон понемногу начнет уходить, ему на смену придет антициклон, погода станет более ясной.

"Но в результате температура опустится еще ниже", – заметила Клюкина.

По ее словам, больше всего неприятностей принесет сильный ветер, ощущаемая температура будет ниже фактической.

"Со среды уже выпадет снег. Во многих районах мы ждем снег. Более интенсивными осадки будут на юге страны. Меньше всего осадков будет на северо-западе страны", – сказала Клюкина.