Синоптики: ожидается ненастная погода - сильный ветер, мокрый снег

В среду ожидаются обильные осадки - в начале ночи дождь и мокрый снег, утром и днем будет идти дождь. У моря порывы ветра будут до 23-25 м/с. В первой половине ночи от 0 до 2°C, утром 3-6°C, днем 4-7°C.

Во вторник ожидаются осадки, поздно вечером на юго-западе и на юге будет идти мокрый снег с дождем. Порывы ветра на взморье будут достигать 15-17 м/с. Ночью от -1 до 2°C, у моря 4-6°C, днем 2-5°C, теплее будет у моря.

В понедельник время от времени ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, более обильными осадки будут ночью, ночью и утром на западе возможна гроза. У моря порывы ветра могут достигать 20-24 м/с, днем скорость ветра будет 7-12 м/с, у моря 15-17 м/с. Ночью будет 1-4°C, у моря 5-7°C, днем 2-5°C, у моря 6-8°C.

В четверг ожидаются осадки, ночью обильные, особенно на западе и на северо-западе страны, будет идти снег, а у моря - мокрый снег. Ночью у моря порывы ветра будут достигать 21-24 м/с. Ночью от -3 до 1°C, днем 1-3°C.

В пятницу время от времени ожидаются небольшие осадки, ночью их прогнозируют на западе и северо-западе, днем на востоке страны будет идти снег. Ночью гололед. Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Ночью будет от 0 до -4°C, у моря 1-3°C, днем от -1 до 2°C.

В субботу время от времени ожидаются осадки, в основном на западе и северо-западе страны. Ночью и утром гололед. Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Ночью 1-5°C мороза, днем 1-3°C