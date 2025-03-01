2025.03.01 10:24

Синоптики обрадовали: весна начинается не только по календарю, но и в природе

 
ru.DELFI.lt
ELTA

В субботу через Литву пройдет циклон, принеся с собой облачную и дождливую погоду, однако осадки не будут сильными, преобладает небольшой дождь, на побережье может выглянуть солнце.

Местами, в основном на западе Литвы, ночью сохранится туман. Северный ветер будет слабым, лишь на побережье его скорость достигнет 10 м/с. Максимальная температура воздуха составит от 1 градуса тепла в юго-восточных регионах до 6 градусов тепла в западной части страны.

В ночь с субботы на воскресенье давление будет постепенно повышаться, хотя и сохраниться облачность. В юго-восточных районах по-прежнему ожидаются небольшие осадки, преобладает мокрый снег. Местами ожидается гололед и туман. Ветер западный, юго-западный, слабый, скорость 4–9 м/с. Термометры в основном будут показывать отрицательную температуру до 3 градусов холода, но местами будет небольшой плюс до 2 градусов тепла.

В воскресенье сохранится облачность. Местами - осадки, в основном небольшие, в восточных районах морось. Ветер сохранит западное, юго-западное направление, но немного усилится и достигнет 8–13 м/с. Похолодает до 1-6 градусов тепла.

Начало следующей недели пройдет без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, днем ​​порывистый. Температура воздуха останется положительной и лишь местами ночью опустится ниже нуля.

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