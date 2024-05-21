Синоптики обновили прогноз: температура скоро поднимется до 29 градусов

Ветер северо-восточный, восточный, 6-11 м/с, при грозах местами порывы до 15-17 м/с. Максимальная температура 22-27 градусов по Цельсию. Во второй половине дня сильный дождь прошел и над Вильнюсом.
Прогноз погоды также указывает на очень жаркие выходные. Температура вскоре поднимется до 29 градусов.
По словам метеорологов, очень трудно предсказать, где и когда снова пойдут дожди, поэтому, выходя на улицу, лучше всего брать зонтик.
"Дни на этой неделе будут похожими, плюс-минус, так что планируйте свой день с учетом переменчивой погоды. В любом случае, зонтик не помешает. В некоторых районах не будет ни града, ни дождя. Это очень характерно для ситуации, когда осадки формируются локально, а не переносятся атмосферным фронтом. Где и когда именно выпадут осадки, предсказать сложно. Можно лишь сказать, что наибольшая вероятность дождя будет в послеобеденные часы", - поясняет группа энтузиастов "Погода и климат Литвы".
Столичная компания Гринда делится информацией о погоде: в воскресенье в Вильнюсском аэропорту всего за полчаса выпало 32 мм осадков (57 % майской нормы осадков), в то время как осадкомер на крыше Гидрометеорологической станции в центре Вильнюса, всего в 4 км от аэропорта - вдвое меньше (17,2 мм). Это говорит о том, что летние дожди очень трудно предсказать.
Гринда также пишет, что готовится к самым неприятным неожиданностям:
"Мы продолжаем спешно проверять и чистить ливневые канализации и колодцы. Если вы увидите засоры ливневки, пожалуйста, сообщите об этом по телефону 1355 или 1355@grinda.lt".
Температура местами может достигать 29 градусов
В среду во многих районах будет пасмурно, погода будет переменчивой - временами солнце, временами кратковременные дожди, а в некоторых районах, в основном на северо-востоке, сильные дожди. Во второй половине дня во многих местах пройдут грозы и град при сильной облачности. Ветер в течение всего дня будет восточным и довольно сильным, 8-13 м/с, при грозах местами может усиливаться до 15-18 м/с. Во второй половине дня температура воздуха достигнет 22-27 градусов.