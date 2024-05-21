Синоптики обновили прогноз: температура скоро поднимется до 29 градусов

"Дни на этой неделе будут похожими, плюс-минус, так что планируйте свой день с учетом переменчивой погоды. В любом случае, зонтик не помешает. В некоторых районах не будет ни града, ни дождя. Это очень характерно для ситуации, когда осадки формируются локально, а не переносятся атмосферным фронтом. Где и когда именно выпадут осадки, предсказать сложно. Можно лишь сказать, что наибольшая вероятность дождя будет в послеобеденные часы", - поясняет группа энтузиастов "Погода и климат Литвы".