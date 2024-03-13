Синоптики обещают потепление до 12 градусов, но есть и плохая новость

Небо будет серым, облачным. Небольшие прояснения возможны лишь на востоке. Особых осадков не ожидается. По утрам местами туман, кое-где гололед. Днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.
В четверг ночью ситуация почти не изменится. Будет больше прояснений. Особых осадков не будет. Утром будет 0–5 градусов тепла. Холоднее будет на северо-востоке, теплее на юго-западе.
В четверг днем над Литвой пройдет малоактивный теплый атмосферный фронт. Облачность увеличится, но небольшие осадки возможны только местами, наибольшая вероятность - на Западе страны. Усилится ветер. Осадков не ожидается, но будет дуть сильный ветер. Воздух прогреется до 7–12 градусов тепла.
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