Синоптики обещают пасмурные, но теплые выходные

Местами ожидаются также дожди, которые в основном выпадут на юге Литве. Дождь будет кратковременным и слабым. Будет дуть слабый ветер южного, юго-западного направления, со скоростью 3-8 м/с. Погода потеплеет до 9-13 градусов, а на юго-западе Литвы столбик термометра поднимется до 14 градусов.



В ночь с субботы на воскресенье также местами ожидается кратковременный и небольшой дождь. Ветер будет относительно слабым, скорость - 3-8 м/с.



Ночью температура опустится до 5-10 градусов, а в юго-восточных регионах страны станет немного прохладнее и похолодает до 2-4 градусов.



В воскресенье будет суше, но дождь все равно ожидается. Ветер поменяет направление с юго-западного на южный, юго-восточный, его скорость также составит 3-8 м/с. Погода потеплеет до 10-15 градусов.



