Синоптики о погоде на выходные: в субботу будет солнечно, а в воскресенье – шквал и град

В воскресенье с запада придет циклон, после полуночи - холодный атмосферный фронт. Ночью дожди пройдут на западе. Местами осадки будут сильными, с грозами. Днем холодный атмосферный фронт медленно пройдет на восток. Его будут сопровождать сильные дожди с грозами. Местами прогнозируют шквальный ветер и град. Ночью будет 16–21 градусов тепла, днем на юге и на востоке воздух прогреется до 25–30 градусов, на западе будет 19–24 градусов тепла.