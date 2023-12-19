Синоптики: не все еще потеряно, на Рождество погода может измениться

Вильнюсцы говорят, что ощущение такое, будто настала весна.

Льда на тротуарах не осталось, в понедельник в Вильнюсе было 6 градусов тепла. Тает и лед на катке в городе. О закрытии сообщил и Лепкальнисский центр зимних развлечений.

"Было на 10–15% пациентов больше, чем обычно", – сказал Черняускас.

Из-за разных травм обычно в больницу обращается около 100 человек в день, но в минувшие выходные пациентов было больше.

"Чаще всего люди падали, в результате, получали переломы рук или ног. Из-за спешки, бежали на автобус или куда-то опаздывали", – сказал LNK врач отделения скорой помощи Республиканской вильнюсской университетской больницы Андрюс Черняускас.

Оттепель началась еще до выходных, поэтому местами тротуары превратились в каток. Неудивительно, что не обошлось без последствий.

"Мама упала дома, перелом. Будет лежать в больнице. Таким будет праздник, ничего не поделаешь", – сказала дочь одной получившей травму женщины.

Предпраздничная неделя обычно полна суеты и спешки. Но некоторые жители и при желании уже не смогут бегать.

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Инета Дауноравичене сказала LNK, что тепло последних дней - ненормальное явление в декабре.

"С запада идет атлантический циклон, который принес не только влагу, но и тепло. На этой неделе прибавится сильный ветер", – сказала синоптик.

Немного не хватило до рекорда – в воскресенье в Кретинге было 8 градусов тепла. Теплее 17 декабря было 17 лет назад в Ниде, чуть выше 8 градусов.

"Положительная температура держится не только днем, но и по ночам. Она колеблется в пределах 3–5 градусов. Что касается рекорда 19 декабря, то в 2019 году в этот день было 11 градусов тепла", – сказала Дауноравичене.

Во второй половине этой недели температура понемногу начнет снижаться. Пойдет мокрый снег. Поскольку по ночам будет ниже 0, ожидается гололед. Особенно скользко будет в выходные, когда многие жители Литвы отправятся в гости к близким.