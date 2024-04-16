Синоптики информировали, где ночью были самые сильные заморозки

"В понедельник в большинстве районов Литвы стояла ясная погода или же была небольшая облачность. Больше всего облаков было на северо-востоке страны. Осадков не было. Днем было 8–14 градусов. Вечером успокоился ветер.

Ночью почти на всей территории Литвы как на поверхности почвы, так и в воздухе. Самая низкая температура (на высоте 1,5 м) –3...+2°C, только в Ниде и Венте сохранилось тепло 3–5 градусов. На поверхности почвы заморозки начали формироваться (на высоте 5 см) в понедельник вечером, сразу, как только село солнце. Во многих местах было 0–6 градусов мороза.