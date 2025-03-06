2025.03.06 07:06

Синоптики говорят о приближении весны: воздух прогреется до 16 градусов

 
ru.DELFI.lt
Pavasario akcentai
Pavasario akcentai
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В четверг погоду обусловит северная часть антициклона, который принесет солнечную погоду, к вечеру облака почти совсем уйдут.

Вероятность осадков будет невелика. Утром и днем будет дуть сильный и порывистый ветер, который успокоится к вечеру. Днем будет 10–15 градусов тепла, на западе всего 6–9 градусов тепла.

В ночь на пятницу влияние антициклона увеличится, будет малооблачно и без осадков. Ветер успокоится. Ночью будет 0–4 градусов тепла.

В пятницу днем будет ясно. Ветер станет еще спокойнее. Воздух прогреется до 10–15 градусов тепла, а на западе всего 7–9 градусов.

В выходные будет ясно, днем до 16 градусов тепла, а ночью чуть выше нуля. Ветер совсем успокоится.

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