Синоптики говорят о приближении весны: воздух прогреется до 16 градусов

Вероятность осадков будет невелика. Утром и днем будет дуть сильный и порывистый ветер, который успокоится к вечеру. Днем будет 10–15 градусов тепла, на западе всего 6–9 градусов тепла.

В ночь на пятницу влияние антициклона увеличится, будет малооблачно и без осадков. Ветер успокоится. Ночью будет 0–4 градусов тепла.

В пятницу днем будет ясно. Ветер станет еще спокойнее. Воздух прогреется до 10–15 градусов тепла, а на западе всего 7–9 градусов.