Синоптики: днем во многих районах Литвы пройдет снег

В среду ночью во многих районах пройдет снег (преимущественно небольшой), днем вероятность снега ​​мала. Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью 6–11, местами 2–5 градусов мороза, днем ​​1–6 градусов мороза, в юго-западных районах 0–2 градуса тепла.

В четверг без существенного снега. Ветер слабый. Температура ночью 9–14 градусов, во многих западных районах 3–8 градусов мороза, днем ​​от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Гидрологическая ситуация

17 февраля в стране наблюдалось колебание уровня воды, преимущественно снижение до 18 см в сутки. В северной и западной районах местами повышение – до 37 см.

Ожидается дальнейшее колебание уровня воды.