Синоптики: днем во многих районах Литвы пройдет снег

В среду ночью во многих районах пройдет снег (преимущественно небольшой), днем вероятность снега мала. Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью 6–11, местами 2–5 градусов мороза, днем 1–6 градусов мороза, в юго-западных районах 0–2 градуса тепла.
В четверг без существенного снега. Ветер слабый. Температура ночью 9–14 градусов, во многих западных районах 3–8 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
Гидрологическая ситуация
17 февраля в стране наблюдалось колебание уровня воды, преимущественно снижение до 18 см в сутки. В северной и западной районах местами повышение – до 37 см.
Ожидается дальнейшее колебание уровня воды.
Температура воды в реках 0–6, озерах 0–3, в Куршском заливе 0, в Балтийском море 1 градус тепла.
На поверхности водоемом наблюдаются прибрежные льды, шуга, местами сплошной ледостав.
Толщина льда в Куршском заливе у Ниды составляет 13 см, у Венте — 7 см. Ходить по льду опасно. Ледоход наблюдается в северной части Куршского залива.