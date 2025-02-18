2025.02.18 08:52

Синоптики: днем во многих районах Литвы пройдет снег

 
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ELTA
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Į šalį sugrįžo žiema
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Сегодня во многих районах Литвы пройдет небольшой снег. Ветер западный, 6–11 м/с. Максимальная температура воздуха – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, сообщает Гидрометеорологическая служба Литвы.

В среду ночью во многих районах пройдет снег (преимущественно небольшой), днем вероятность снега ​​мала. Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью 6–11, местами 2–5 градусов мороза, днем ​​1–6 градусов мороза, в юго-западных районах 0–2 градуса тепла.

В четверг без существенного снега. Ветер слабый. Температура ночью 9–14 градусов, во многих западных районах 3–8 градусов мороза, днем ​​от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Гидрологическая ситуация

17 февраля в стране наблюдалось колебание уровня воды, преимущественно снижение до 18 см в сутки. В северной и западной районах местами повышение – до 37 см.

Ожидается дальнейшее колебание уровня воды.

Температура воды в реках 0–6, озерах 0–3, в Куршском заливе 0, в Балтийском море 1 градус тепла.

На поверхности водоемом наблюдаются прибрежные льды, шуга, местами сплошной ледостав.

Толщина льда в Куршском заливе у Ниды составляет 13 см, у Венте — 7 см. Ходить по льду опасно. Ледоход наблюдается в северной части Куршского залива.

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