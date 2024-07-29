Синоптики делятся хорошими новостями: рассказали, когда стихия уйдет

На карте – измерена скорость ветра на высоте 10 м (м/с).

Самые сильные порывы ветра были зарегистрированы:

🟠на мысе Венте – до 31 м/с;

🟠 в Клайпедском порту – до 28 м/с;

🟠 в Шумскасе (Вильнюсский район) – до 28 м/с;

🟡 в Паневежисе – до 26 м/с;

🟡 в Мариямполе – до 25 м/с;

🟡в Укмерге – до 24 м/с

🟡 в Швянтои – до 23 м/с

🟠в Ниде у моря (на высоте 24 м) – до 29 м/с;

🟡 на Клайпедской метеостанции (на высоте 24 м) – до 25 м/с.

Характеристики ветра 👇

🟡 Опасный ветер ≥15 м/с (≥54 км/ч)

🟠 Стихийный ветер ≥28 м/с (≥101 км/ч)

🔴 Катастрофический (ураганный) ветер ≥33 м/с (≥119 км/ч)

Синоптики сообщают, что в понедельник к вечеру ветер ослабеет, а во вторник будет еще спокойнее.