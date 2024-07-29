2024.07.29 16:44

Синоптики делятся хорошими новостями: рассказали, когда стихия уйдет

 
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Vasaros vakaras
Vasaros vakaras
ФОТО: Džiuljeta Ufartienė | Delfi

Несмотря на то, что ситуация пока остается очень сложной, последствий бури становится все больше, но синоптики делятся хорошими новостями: погода улучшится.

На карте – измерена скорость ветра на высоте 10 м (м/с).

Orų žemėlapis

Самые сильные порывы ветра были зарегистрированы:

🟠на мысе Венте – до 31 м/с;

🟠 в Клайпедском порту – до 28 м/с;

🟠 в Шумскасе (Вильнюсский район) – до 28 м/с;

🟡 в Паневежисе – до 26 м/с;

🟡 в Мариямполе – до 25 м/с;

🟡в Укмерге – до 24 м/с

🟡 в Швянтои – до 23 м/с

🟠в Ниде у моря (на высоте 24 м) – до 29 м/с;

🟡 на Клайпедской метеостанции (на высоте 24 м) – до 25 м/с.

Характеристики ветра 👇

🟡 Опасный ветер ≥15 м/с (≥54 км/ч)

🟠 Стихийный ветер ≥28 м/с (≥101 км/ч)

🔴 Катастрофический (ураганный) ветер ≥33 м/с (≥119 км/ч)

Синоптики сообщают, что в понедельник к вечеру ветер ослабеет, а во вторник будет еще спокойнее.

30 июля в Литве время от времени будут идти дожди, в основном на северо-востоке и на востоке страны. Ночью будет 13-15°C, у моря 16-18°C, днем 19-24°C, на юге 25°C, прохладнее будет на море и на северо-востоке, на востоке страны.

31 июля ночью без осадков, днем небольшие дожди. Ночью будет 11-13°C, у моря 15-17°C, днем 21-25°C, прохладнее будет у моря 18-20°C.

1 августа ночью без осадков, днем возможны небольшие дожди. Ночью 11-14°C, у моря 15-17°C, днем 22-26°C, у моря 19-21°C.

2 августа без особых осадков, днем возможны небольшие дожди. Ночью 11-14°C, у моря 15-17°C, днем 22-25°C, у моря 19-21°C.

3 августа без дождя. Ночью 12-15°C, днем 23-26°C.

4 августа без дождя. Ночью 12-15°C, днем 24-27°C.

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