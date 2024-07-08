Синоптики дали прогноз на июль: погода обещает порадовать

По данным meteo.lt, согласно прогнозам модели ECMWF, июль будет на 1 градус теплее, чем обычно, а количество осадков на 15% меньше нормы (стандартная норма: SKN: +18,3°C и 84 мм).

Практически такой же прогноз дает и другой метод долгосрочного прогноза (CFSv2). Июль будет на 1,0–1,5 градуса теплее, количество осадков на 10–20% меньше нормы.

В 2023 году июль был немного прохладнее нормы, осадков также было меньше среднего многолетнего показателя. В 2022 г. – июль был прохладнее и дождливее нормы, а в 2021 г. - был самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Литве. В 2019 и 2020 г. июль был холодным, а в 2018 г. – очень теплым.