Синоптик: во вторник в Литву придет циклон Уте

„Антициклон Клеменс, который порадовал сухой и приятной погодой, медленно будет уходить на юго-восток. Над Скандинавией и Центральной Европой усиливается система циклонов, их назвали Ute I и II (позже может появиться III). В понедельник будет сухо, но уже со вторника придет Уте II-ая с тучами и дождями. Похолодает. В среду погода будет еще более мрачной, придет еще один циклон (скорее всего, Уте III-ья), атмосферный фронт поделит Литву на холодную часть со снегом и мокрым снегом и более теплую с дождем. В четверг ожидаются смешанные осадки, но их станет меньше. С пятницы пойдет снег, больше осадков будет в субботу, на взморье ожидается мокрый снег и дождь. Усилится ветер. Будет холодно и мрачно, прогнозируют гололед“, – писала Латвенайте.