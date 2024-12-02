Синоптик: во вторник в Литву придет циклон Уте

„Антициклон Клеменс, который порадовал сухой и приятной погодой, медленно будет уходить на юго-восток. Над Скандинавией и Центральной Европой усиливается система циклонов, их назвали Ute I и II (позже может появиться III). В понедельник будет сухо, но уже со вторника придет Уте II-ая с тучами и дождями. Похолодает. В среду погода будет еще более мрачной, придет еще один циклон (скорее всего, Уте III-ья), атмосферный фронт поделит Литву на холодную часть со снегом и мокрым снегом и более теплую с дождем. В четверг ожидаются смешанные осадки, но их станет меньше. С пятницы пойдет снег, больше осадков будет в субботу, на взморье ожидается мокрый снег и дождь. Усилится ветер. Будет холодно и мрачно, прогнозируют гололед“, – писала Латвенайте.
В понедельник без особых осадков, ночью и утром туманы. На востоке гололед. Холоднее всего будет в начале ночи: от -2 до 2°C, у моря 3-4°C, днем будет 3-5°C, на взморье 6-7°C.
Во вторник время от времени ожидаются осадки – в основном дождь, особенно обильный днем, вечером небольшой мокрый снег с дождем. Ночью от -1 до 3°C, холоднее будет на востоке, на западе и у моря 4-6°C, днем будет 3-7°C, теплее ожидается на взморье.
В среду время от времени ожидаются дожди - ночью дождь, дождь со снегом, на севере и северо-востоке - снег или мокрый снег, днем во многих районах снег, на юго-западе и на юге днем дождь. Ночью и днем от -1 до 3°C.
В четверг время от времени будут идти небольшие осадки, ночью снег, днем мокрый снег. Ожидается гололед. Ночью от -3 до 1°C, днем от -1 до 2°C.
В пятницу время от времени будет идти снег, больше осадков выпадет ночью. Гололед. Ночью от 0 до -4°C, днем от -1 до 2°C.
В субботу ночью без особых осадков, гололед, днем обильные осадки, будет идти снег, вечером мокрый снег, дождь, дождь при отрицательной температуре. Ночью от 0 до -4°C, днем от 0 до 2°C.
В воскресенье время от времени ожидаются небольшие осадки. Больше всего осадков ждет ночью. Ночью от 0 до 2°C, днем 1-4°C.