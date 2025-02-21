Синоптик: вернется тепло, но будут и неприятные явления

По словам синоптика, антициклон Фунья, который принес спокойную и светлую погоду, медленно уходит на восток, но останется рядом с Литвой.

„Медленно начнет уходить и холод. С северо-запада придет система циклонов. В Литве поднимется ветер“, – сказала Латвенайте.

По ее словам, станет немного теплее, но ночи по-прежнему будут морозными, особенно на востоке.

„Днем будет выше нуля. В ближайшие выходные без осадков, но на следующей неделе осадки ожидаются, будет идти дождь, морось, иногда мокрый снег, в начале недели – ледяной дождь.