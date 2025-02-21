2025.02.21 12:01

Синоптик: вернется тепло, но будут и неприятные явления

 
ru.DELFI.lt
Mindaugo G. nuotr.
Mindaugo G. nuotr.
ФОТО: DELFI skaitytojas

Синоптик Эльвира Латвенайте в социальных сетях сообщила, что понемногу холод покидает Литву, вернется более теплая погода. Однако с теплом вернутся неприятные явления – мокрый снег и ледяной дождь, однако календарная зима попрощается достаточно мягко.

По словам синоптика, антициклон Фунья, который принес спокойную и светлую погоду, медленно уходит на восток, но останется рядом с Литвой.

„Медленно начнет уходить и холод. С северо-запада придет система циклонов. В Литве поднимется ветер“, – сказала Латвенайте.

По ее словам, станет немного теплее, но ночи по-прежнему будут морозными, особенно на востоке.

„Днем будет выше нуля. В ближайшие выходные без осадков, но на следующей неделе осадки ожидаются, будет идти дождь, морось, иногда мокрый снег, в начале недели – ледяной дождь.

В середине недели ветер успокоится, даже по ночам станет немного выше нуля. Февраль и календарная зима простятся приятной погодой“, – сказала синоптик.

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