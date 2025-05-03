Синоптик: в выходные в Литве снова похолодает

По словам синоптика Литовской гидрометеорологической службы Тадаса Кантаутаса, в ночь на субботу над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. В первой половине ночи облачность будет выше, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
„Позже дожди прекратятся, облака рассеются, небо прояснится. В первой половине ночи будет ветрено, потом ветер успокоится“, – сказал Кантаутас.
Утром будет 5–10 градусов тепла, местами всего 2–4 градуса тепла. На поверхности почвы местами возможны небольшие заморозки.
В субботу днем погоду обусловит зона высокого атмосферного давления. Небо будет облачным, время от времени будет выглядывать солнце.
„Вероятность осадков невелика. Днем будет 14–19 градусов тепла, только на Западе страны будет прохладнее – всего 10–13 градусов“, – сказал Кантаутас.
По его словам, в ночь на воскресенье погода будет переменчивой. В первой половине ночи будет сухо и малооблачно. Позже облачность увеличится, утром местами пройдут дожди.
„В первой половине ночи будет 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 0–3 градусов мороза, утром потеплеет“, – сказал Кантаутас.
В воскресенье погоду обусловит циклон. Будет облачно с прояснениями. В первой половине дня более обильные дожди ожидаются на юго-востоке страны, позже осадки там прекратятся.
„С полудня дожди пойдут на севере и на западе страны. В первой половине дня ветер будет слабым, но со второй - усилится, порывы будут достигать 15 м/с. Днем будет 9–14 градусов тепла“, – сказал синоптик.
По словам синоптика, в понедельник циклон уйдет. Ночью будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, днем ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика.
Ветер ночью усилится до 15–17 м/с. Будет 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы возможны заморозки. Днем будет всего 8–13 градусов.