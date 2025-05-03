Синоптик: в выходные в Литве снова похолодает

„Вероятность осадков невелика. Днем будет 14–19 градусов тепла, только на Западе страны будет прохладнее – всего 10–13 градусов“, – сказал Кантаутас.

В субботу днем погоду обусловит зона высокого атмосферного давления. Небо будет облачным, время от времени будет выглядывать солнце.

Утром будет 5–10 градусов тепла, местами всего 2–4 градуса тепла. На поверхности почвы местами возможны небольшие заморозки.

„Позже дожди прекратятся, облака рассеются, небо прояснится. В первой половине ночи будет ветрено, потом ветер успокоится“, – сказал Кантаутас.

По словам синоптика Литовской гидрометеорологической службы Тадаса Кантаутаса, в ночь на субботу над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. В первой половине ночи облачность будет выше, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

По его словам, в ночь на воскресенье погода будет переменчивой. В первой половине ночи будет сухо и малооблачно. Позже облачность увеличится, утром местами пройдут дожди.

„В первой половине ночи будет 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 0–3 градусов мороза, утром потеплеет“, – сказал Кантаутас.

В воскресенье погоду обусловит циклон. Будет облачно с прояснениями. В первой половине дня более обильные дожди ожидаются на юго-востоке страны, позже осадки там прекратятся.