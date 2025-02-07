2025.02.07 07:05

Синоптик: в выходные будет сухо, холодно и ветрено

 
ru.DELFI.lt
Į šalį vėl sugrįžo žiema
Į šalį vėl sugrįžo žiema
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Синоптик Эльвира Латвенайте сказала, что погода в ближайшие выходные будет сухой, холодной и ветреной.

В пятницу днем без осадков. Гололед, поднимется ветер. Днем от -1 до 2°C, теплее будет на западе Литвы.

В субботу без осадков. Ветрено. Ночью 3-8°C мороза, днем от -2 до 2°C, холоднее будет на востоке, на северо-востоке до 3-4°C мороза.

В воскресенье без осадков. Ветрено. Ночью 6-9°C мороза, на востоке и северо-востоке 10-12°C мороза, днем от 2 мороза до 1°C.

В понедельник без осадков. Ветер переменного направления. Ночью 6-9°C мороза, на востоке и северо-востоке 10-12°C мороза, днем от 1 мороза до 1°C.

Во вторник без осадков, туман. Ветер ослабеет. Ночью 4-9°C мороза, днем от 0 до 3°C мороза, теплее будет на западе.

В среду без осадков. Ночью 4-9°C мороза, холоднее будет на юге и юго-востоке - 10-11°C мороза, днем от 2 мороза до 2°C.

В четверг ночью без осадков, вечером небольшой снег на северо-востоке. Ночью 3-7°C мороза, холоднее будет на востоке, северо-востоке, днем 1-4°C.

В пятницу ночью небольшой снег, днем без осадков. Ночью 3-8°C мороза, днем от 0 до 3°C мороза.

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