Синоптик: в выходные будет сухо, холодно и ветрено

В пятницу днем без осадков. Гололед, поднимется ветер. Днем от -1 до 2°C, теплее будет на западе Литвы.

В субботу без осадков. Ветрено. Ночью 3-8°C мороза, днем от -2 до 2°C, холоднее будет на востоке, на северо-востоке до 3-4°C мороза.

В воскресенье без осадков. Ветрено. Ночью 6-9°C мороза, на востоке и северо-востоке 10-12°C мороза, днем от 2 мороза до 1°C.

В понедельник без осадков. Ветер переменного направления. Ночью 6-9°C мороза, на востоке и северо-востоке 10-12°C мороза, днем от 1 мороза до 1°C.

Во вторник без осадков, туман. Ветер ослабеет. Ночью 4-9°C мороза, днем от 0 до 3°C мороза, теплее будет на западе.