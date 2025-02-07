Синоптик: в выходные будет сухо, холодно и ветрено

В пятницу днем без осадков. Гололед, поднимется ветер. Днем от -1 до 2°C, теплее будет на западе Литвы.
В субботу без осадков. Ветрено. Ночью 3-8°C мороза, днем от -2 до 2°C, холоднее будет на востоке, на северо-востоке до 3-4°C мороза.
В воскресенье без осадков. Ветрено. Ночью 6-9°C мороза, на востоке и северо-востоке 10-12°C мороза, днем от 2 мороза до 1°C.
В понедельник без осадков. Ветер переменного направления. Ночью 6-9°C мороза, на востоке и северо-востоке 10-12°C мороза, днем от 1 мороза до 1°C.
Во вторник без осадков, туман. Ветер ослабеет. Ночью 4-9°C мороза, днем от 0 до 3°C мороза, теплее будет на западе.
В среду без осадков. Ночью 4-9°C мороза, холоднее будет на юге и юго-востоке - 10-11°C мороза, днем от 2 мороза до 2°C.
В четверг ночью без осадков, вечером небольшой снег на северо-востоке. Ночью 3-7°C мороза, холоднее будет на востоке, северо-востоке, днем 1-4°C.
В пятницу ночью небольшой снег, днем без осадков. Ночью 3-8°C мороза, днем от 0 до 3°C мороза.