Синоптик: в среду в Литве станет прохладнее

Во вторник ночью без дождя, туман, утром и днем время от времени возможных дожди, больше осадков будет на севере страны. Ночью -1-3°C, прохладнее будет на западе и на севере, днем 12-16°C, теплее будет на юге, прохладнее на западе и у моря (на Куршской косе) 6-11°C.

В среду без особых осадков, ночью и утром туман. Ночью от -2 до 3°C, холоднее будет на северо-западе, на севере и на северо-востоке, днем 6-10°C, теплее будет на юге страны 11-13°C.

В четверг утром и днем прогнозируют обильные осадки, в начале дня на северо-западе возможен мокрый снег. Ночью от -2 до 3°C, прохладнее будет на северо-востоке и на севере, днем 10-13°C, на северо-западе и на севере 5-9°C.