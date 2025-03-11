Синоптик: в среду в Литве станет прохладнее

Во вторник ночью без дождя, туман, утром и днем время от времени возможных дожди, больше осадков будет на севере страны. Ночью -1-3°C, прохладнее будет на западе и на севере, днем 12-16°C, теплее будет на юге, прохладнее на западе и у моря (на Куршской косе) 6-11°C.
В среду без особых осадков, ночью и утром туман. Ночью от -2 до 3°C, холоднее будет на северо-западе, на севере и на северо-востоке, днем 6-10°C, теплее будет на юге страны 11-13°C.
В четверг утром и днем прогнозируют обильные осадки, в начале дня на северо-западе возможен мокрый снег. Ночью от -2 до 3°C, прохладнее будет на северо-востоке и на севере, днем 10-13°C, на северо-западе и на севере 5-9°C.
В пятницу время от времени возможны осадки - дождь и мокрый снег, днем на юге и на востоке возможны дожди. Усилится ветер. Ночью от 0 до 3°C, днем 3-6°C.
В субботу без осадков. Ночью 2-5°C мороза, днем 4-6°C тепла, прохладнее будет на севере и северо-западе.
В воскресенье без осадков. Ночью 3-6°C градусов мороза, у моря 1-3°C тепла, днем 5-7°C.
В понедельник без осадков. Ночью от 0 до -4°C, у моря 1-3°C тепла, днем 5-8°C.
Во вторник без осадков. Ночью 2-5°C мороза, у моря 1-3°C тепла, днем 7-9°C.