Синоптик: в Литву пришел циклон Джулиан

Во вторник ночью и утром ожидается небольшой снег, днем без особых осадков. Ночью будет 1-5°C градусов мороза, днем от -2 до 3°C, теплее будет на западе и юго-западе страны.

В понедельник время от времени будет идти снег, днем на западе мокрый снег. Прогнозируют гололед. Ночью будет 1-3°C градусов мороза, у моря от 0 до 2°C, днем от -1 до 2°C.

„Во вторник и в среду ночью ненадолго заглянет антициклон. По нынешним данным, уже в среду вечером и в четверг через Скандинавию придет циклон с облаками атмосферного фронта. В пятницу небольшой циклон также заглянет в Литву. Со среды немного потеплее, ожидаются небольшие смешанные осадки. Прогнозируют гололед. В пятницу усилится восточный ветер, станет холоднее, прогнозируют гололед. В выходные будет холодно, выпадет небольшой снег, будет дуть сильный ветер“, – писала синоптик.

В среду без особых осадков, вечером возможны небольшие смешанные осадки. Ночью 1-5°C градусов мороза, на северо-востоке, на востоке страны, а на западе и северо-западе около 0°C, днем 1-4°C, на востоке около 0 и местами до -2°C.

В четверг время от времени ожидаются небольшие осадки, ночью в основном снег, утром и днем небольшой дождь, мокрый снег, ледяной дождь. Ночью от -3 до 2°C, теплее будет на западе и на юго-западе страны, холоднее на северо-востоке и на востоке, днем будет от 0 до 5°C, теплее на западе, юго-западе, на востоке, северо-востоке до -1°C.