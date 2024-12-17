2024.12.17 07:13

Синоптик: в Литву придет новый циклон - что принесет Доротея?

 
ru.DELFI.lt
Savaitgalį laukia permainingi orai
Savaitgalį laukia permainingi orai

Синоптик Эльвира Латвенайте сказала, что на смену циклону Зива, который показал свою мощь в понедельник, в среду вечером в Литву придет циклон Доротея.

Во вторник время от времени ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, более обильными осадки будут ночью и в первой половине дня. Ожидается сильный ветер. Ночью будет 1-4°C, у моря 5-6°C, днем 3-7°C, прохладнее будет на северо-востоке.

В среду ночью и в начале дня без особых осадков, ночью гололед, после полудня на западе пойдет дождь, позже ожидаются смешанные осадки. Будет ветрено. Ночью от 0 до -3°C, холоднее будет на востоке и на северо-востоке, у моря 3-5°C, днем 1-6°C, теплее будет у моря.

В четверг время от времени ожидаются осадки, в основном дождь, только ночью на северо-востоке и на востоке мокрый снег. Будет ветрено. Ночью 3-6°C, прохладнее будет на востоке и северо-востоке, днем 5-10°C, прохладнее будет на востоке и северо-востоке.

В пятницу время от времени ожидаются осадки, вечером мокрый снег. Ветрено. Ночью 3-5°C, днем 4-6°C.

В субботу ночью без особых осадков, днем небольшие осадки. Ночью от -4 до 1°C, теплее будет на западе, у моря 2-4°C, днем от -1 до 4°C.

В воскресенье время от времени ожидаются небольшие осадки. Ночью от -1 до 2°C, днем 1-4°C.

В понедельник ночью время от времени ожидаются небольшие осадки, днем осадки будут обильнее. Ночью от 0 до 3°C, днем 1-3°C.

Во вторник без особых осадков. Ночью от -4 до 1°C, днем 1-3°C.

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