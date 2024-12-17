Синоптик: в Литву придет новый циклон - что принесет Доротея?

Во вторник время от времени ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, более обильными осадки будут ночью и в первой половине дня. Ожидается сильный ветер. Ночью будет 1-4°C, у моря 5-6°C, днем 3-7°C, прохладнее будет на северо-востоке.

В среду ночью и в начале дня без особых осадков, ночью гололед, после полудня на западе пойдет дождь, позже ожидаются смешанные осадки. Будет ветрено. Ночью от 0 до -3°C, холоднее будет на востоке и на северо-востоке, у моря 3-5°C, днем 1-6°C, теплее будет у моря.