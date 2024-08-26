Синоптик: в Литву идет холодный атмосферный фронт

„Похолодание уже тут. Этой ночью над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, правда, сильных дождей не ожидается. С северо-запада придет похолодание, несколько ночей будут по-осеннему холодными, правда, днем будет по-летнему тепло. В самом начале недели особых осадков не ожидается. С середины недели снова потеплеет, а на юге и юго-востоке будет очень тепло. В субботу в Литву придет атмосферный фронт с дождями и грозами. Сентябрь начнется с небольшого похолодания, ночи будут холодными, а дни по-летнему теплыми“, – писала синоптик.