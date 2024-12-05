Синоптик: в Литву идет холодная погода

В четверг в Литве ожидаются небольшие осадки и гололед. Днем будет от -1 до 4°C.

В пятницу прогнозируют небольшие осадки, в основном снег, у моря осадки будут смешанными. Гололед. Ночью от -3 до 1°C, теплее будет на западе и юго-западе страны, днем от -2 до 2°C.

В субботу ночью без особых осадков, днем небольшие осадки. Будет ветрено. Ночью 1-5°C мороза, днем 1-4°C тепла.

В воскресенье время от времени ожидаются осадки, более обильные ночью и утром. Возможен гололед. По-прежнему будет ветрено. Ночью от -2 до 1°C, холоднее будет на юге и юго-востоке страны - днем от 0 до 2°C.