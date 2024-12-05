Синоптик: в Литву идет холодная погода

В четверг в Литве ожидаются небольшие осадки и гололед. Днем будет от -1 до 4°C.
В пятницу прогнозируют небольшие осадки, в основном снег, у моря осадки будут смешанными. Гололед. Ночью от -3 до 1°C, теплее будет на западе и юго-западе страны, днем от -2 до 2°C.
В субботу ночью без особых осадков, днем небольшие осадки. Будет ветрено. Ночью 1-5°C мороза, днем 1-4°C тепла.
В воскресенье время от времени ожидаются осадки, более обильные ночью и утром. Возможен гололед. По-прежнему будет ветрено. Ночью от -2 до 1°C, холоднее будет на юге и юго-востоке страны - днем от 0 до 2°C.
В понедельник прогнозируют осадки, в основном они ожидаются утром и днем. Будет ветрено. Ночью от -1 до 1°C, днем от 0 до 2°C.
Во вторник ночью прогнозируют осадки, в основном снег, днем без осадков. Будет ветрено. Ночью от -2 до 1°C, днем 1-3°C.
В среду без особых осадков. Ветер немного успокоится. Ночью от 0 до -5°C, днем от 0 до 2°C.
В четверг без особых осадков. Ночью от 0 до -5°C, днем от 0 до 2°C.