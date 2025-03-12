Синоптик: в Литву идет холодная и переменчивая погода

„В выходные с запада, через южную Скандинавию, в сторону Балтии и Литвы придет антициклон, который принесет сухую, но еще более прохладную погоду“, – пишет Латвенайте.

Утром погода также будет неприятной, но днем осадков будет меньше. Однако в этот день будет прохладнее.

В пятницу ночью будет еще холоднее и неприятнее – дождь, переходящий в мокрый снег и сильный ветер.

Днем будет идти сильный дождь, а вечером местами мокрый снег. На западе и на севере страны будет прохладнее, а на юге теплее.

„В четверг утром и днем будет дождливо, на западе страны вечером ожидается мокрый снег“, – прибавила синоптик Эльвира Латвенайте.

В четверг в Литву придет еще один циклон, который принесет интенсивные осадки.

Осадков, скорее всего не будет, разве что в воскресенье местами пройдут небольшие дожди. По ночам будет ниже нуля, днем чуть выше 0.

В среду без осадков, ночью и утром туман. Ночью от -2 до 3°C, днем 5-10°C, теплее будет на юге страны 11-13°C.

В четверг местами дождь, после обеда сильные осадки, вечером на северо-западе мокрый снег. Поднимется ветер. Ночью от -1 до 3°C, днем 8-13°C, на западе и северо-западе 5-7°C.

В пятницу ночью сильные осадки - на западе и северо-западе мокрый снег, в других районах дождь, утром смешанные осадки пройдут на востоке страны, днем без осадков. Будет ветрено. Ночью от -2 до 1°C, холоднее будет на западе, на северо-западе, днем 3-6°C.