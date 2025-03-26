Синоптик: в Литву идет антициклон, что принеcут Волфрида и Мануэла?

По ее словам, прохлада, которая пришла с севера и северо-запада, пока не уйдет, поэтому в ближайшее время будет холодно, особенно по ночам.
Однако уже в четверг днем положение улучшится. В южную часть Балтии и в Литву придет северная и северо-восточная часть антициклона „Мануэла“ и принесет более сухую и солнечную погоду. По словам синоптика, температура понемногу начнет подниматься, особенно тепло будет в выходные.
В среду ночью, начиная с запада пойдут дожди, днем дожди ожидаются уже только местами. И ночью и днем прогнозируют туман. Ночью будет 3-5°C тепла, на юге и на востоке от 0 до 2°C тепла, днем 7-10°C.
В четверг ночью и в начале дня пройдут дожди, более обильными осадки будут на юге и на востоке страны, местами прогнозируют туман. Днем без осадков. Ночью будет 1-4°C тепла, на северо-западе будет от 0 до 2°C мороза, днем 8-12°C тепла.
В пятницу без осадков. Ночью 2-5°C тепла, на юго-востоке и на востоке от 1 тепла до 2°C мороза, днем будет 11-16°C тепла, на западе 8-10°C тепла.
В субботу без дождя. Ночью 2-5°C тепла, днем 14-16°C тепла.
В воскресенье без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ночью 2-6°C, днем 14-16°C, на западе 11-13°C.
В понедельник время от времени прогнозируют небольшие дожди. Ночью 4-8°C, днем 13-17°C.
Во вторник время от времени прогнозируют небольшие дожди. Ночью 4-8°C, днем 10-13°C, на западе 14-16°C.