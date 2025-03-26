Синоптик: в Литву идет антициклон, что принеcут Волфрида и Мануэла?

По ее словам, прохлада, которая пришла с севера и северо-запада, пока не уйдет, поэтому в ближайшее время будет холодно, особенно по ночам.

Однако уже в четверг днем положение улучшится. В южную часть Балтии и в Литву придет северная и северо-восточная часть антициклона „Мануэла“ и принесет более сухую и солнечную погоду. По словам синоптика, температура понемногу начнет подниматься, особенно тепло будет в выходные.

В среду ночью, начиная с запада пойдут дожди, днем дожди ожидаются уже только местами. И ночью и днем прогнозируют туман. Ночью будет 3-5°C тепла, на юге и на востоке от 0 до 2°C тепла, днем 7-10°C.