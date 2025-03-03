Синоптик: в конце недели придет весна

„На северо-западе со стороны Скандинавии усилится зона низкого атмосферного давления. Один за другим будут идти бурные циклоны, они сначала охватят Скандинавию, потом и другую часть Северной Европы. Над большей частью Европы установится антициклон Ингеборг, который принесет весеннее тепло. В Литве с понедельника усилится ветер, поэтому тепла особого не ожидается. В среду днем и в четверг ночью уже прогнозируют осадки, сильный ветер. С четверга с юга и юго-запада придет антициклон. Потеплеет, осадков не ожидается. Днем будет по-весеннему тепло, воздух прогреется до 10 и больше градусов, только ночи будут холодными, в выходные по ночам ниже 0. Весна придет, но, кажется, ненадолго“, – писала Латвенайте.