Синоптик: в конце недели придет весна

„На северо-западе со стороны Скандинавии усилится зона низкого атмосферного давления. Один за другим будут идти бурные циклоны, они сначала охватят Скандинавию, потом и другую часть Северной Европы. Над большей частью Европы установится антициклон Ингеборг, который принесет весеннее тепло. В Литве с понедельника усилится ветер, поэтому тепла особого не ожидается. В среду днем и в четверг ночью уже прогнозируют осадки, сильный ветер. С четверга с юга и юго-запада придет антициклон. Потеплеет, осадков не ожидается. Днем будет по-весеннему тепло, воздух прогреется до 10 и больше градусов, только ночи будут холодными, в выходные по ночам ниже 0. Весна придет, но, кажется, ненадолго“, – писала Латвенайте.
В понедельник днем возможен небольшой дождь. Будет ветрено. Воздух прогреется до 4-6°C, на Куршской косе до 2-3°C тепла.
Во вторник ночью без особых осадков, днем небольшой дождь, больше осадков на юге и на востоке страны. Будет ветрено. Ночью 2-4°C, днем 4-6°C, на юге 7-8°C.
В ночь на среду небольшой дождь, утром и днем сильный дождь. Ветер. Ночью 2-5°C, днем 4-9°C градусов тепла, холоднее будет на западе и на севере страны.
В четверг небольшой дождь, в основном ночью. Ветер. Ночью 3-6°C, днем 6-11°C, холоднее будет у моря, теплее на юго-западе и на юге страны.
В пятницу без осадков, ночью туман. Ночью 1-4°C, днем 10-15°C, теплее на северо-востоке, на востоке страны, у моря всего 5-7°C.
В субботу без осадков, местами туман. Ночью от 1 градуса мороза до 1°C тепла, у моря 3°C градуса тепла, днем 11-14°C, у моря 7-9°C.
В воскресенья без осадков. Ветер слабый. Ночью от 1 градуса мороза до 2°C тепла, днем 10-13°C, у моря 5-8°C.