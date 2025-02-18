Синоптик сообщила, когда наступит весна и закончится зима

По словам Э. Латвенайте, сегодня будет наблюдаться та же погода, что и в предыдущие дни — пойдет снег, ветер сменит направление на северо-западный и станет еще сильней. „Уже более легкий морозец усилится ночью, и только в северных и северо-восточных регионах будет еще холоднее. Начиная со среды, антициклон будет расширяться с запада и юго-запада в сторону стран Балтии и Литвы, погода будет более спокойной, сухой и ясной“, — прогнозирует она.