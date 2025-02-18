Синоптик сообщила, когда наступит весна и закончится зима

По словам Э. Латвенайте, сегодня будет наблюдаться та же погода, что и в предыдущие дни — пойдет снег, ветер сменит направление на северо-западный и станет еще сильней. „Уже более легкий морозец усилится ночью, и только в северных и северо-восточных регионах будет еще холоднее. Начиная со среды, антициклон будет расширяться с запада и юго-запада в сторону стран Балтии и Литвы, погода будет более спокойной, сухой и ясной“, — прогнозирует она.
По данным синоптика, холода вновь наступят в более ясные и тихие ночи, а вот днем температура воздуха „поднимется“ до небольшого плюса, лишь в восточных регионах будет холоднее. „С пятницы система штормовых и сильных циклонов будет расширяться с северо-запада, более мощные штормы не достигнут нас, они в основном опустошат северную Европу“.
К выходным с юга и юго-запада будет дуть значительно более теплый воздух, который достигнет и нас. Снег сменится мелкой моросью или моросью со снегом. „Южный ветер усилится, а в начале следующей недели усилится западный ветер“, — сообщила Э. Латвенайте. Она также добавила, что, по всей видимости, зима закончится в ближайшие выходные (особенно в западных регионах). „А в воскресенье и в начале следующей недели, по текущим данным, почувствуется дыхание весны...“