Синоптик сообщил, какой будет погода в выходные

В пятницу будет облачно, небольшие прояснения возможны только на юго-западе страны. Будет сыро, но вероятность осадков невелика. В утренние часы местами, в основном на западе, ожидается туман. Воздух прогреется до 6–11 градусов тепла, теплее будет на северо-западе страны.

В субботу перемен не ожидается. И ночью и днем будет пасмурно, туманно, сыро. Местами возможна морось. Ночью будет 2–7 градусов тепла, днем на востоке будет всего 5–7 градусов тепла, на западе немного теплее - 8–9, местами до 10 градусов.