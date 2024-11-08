Синоптик сообщил, какой будет погода в выходные

В пятницу будет облачно, небольшие прояснения возможны только на юго-западе страны. Будет сыро, но вероятность осадков невелика. В утренние часы местами, в основном на западе, ожидается туман. Воздух прогреется до 6–11 градусов тепла, теплее будет на северо-западе страны.
В субботу перемен не ожидается. И ночью и днем будет пасмурно, туманно, сыро. Местами возможна морось. Ночью будет 2–7 градусов тепла, днем на востоке будет всего 5–7 градусов тепла, на западе немного теплее - 8–9, местами до 10 градусов.
Ночь на воскресенье будет пасмурной, однако вероятность осадков будет небольшой. Ночью будет 1–6 градусов тепла. В воскресенье днем будет немного светлее, на юго-западе чаще будет выглядывать солнце. Осадков не ожидается. Днем будет 4–7, на юго-западе 8-9 градусов тепла.
В начале следующей недели циклон понемногу уйдет, с запада придет зона низкого атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями. Особых осадков не ожидается. По ночам местами заморозки, днем будет 4–7 градусов тепла.