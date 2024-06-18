2024.06.18 11:46

Синоптик рассказала, в каком районе Литвы ожидается шквал

 
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Audra
Audra
ФОТО: Robertas Narmontas | Delfi / Facebook koliažas

Синоптик Эльвира Латвенайте предупреждает, что в скором времени в Литве поднимется не только сильный ветер, но и шквал.

„Зона низкого атмосферного давления, поделившаяся на 4 циклона и получившая имя Валеска, охватила Северную Европу, с середины недели ее дополнит новый циклон. После летнего и теплого начала недели в среду и в четверг ночью ждут очень неприятные перемены. Литва будет разделена на две половины - в одной будет жарко, ожидаются ливни и шквал, грозы, град (на юге и на востоке), а в другой будет прохладнее, но и осадки там будут умеренее (на западе и на севере).

В четверг будет холодно и ветрено, однако осадков будет немного.

По нынешним выходным, праздничные выходные будут теплыми с небольшими осадками и грозами“, – рассказала синоптик.

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