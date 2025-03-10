Синоптик рассказала, когда в Литву вернется зимняя погода

„Весна началась, но, кажется, продлиться недолго. Система низкого атмосферного давления накрыла почти всю Европу. Еще завтра местами будет солнечно и тепло, позже придут облака атмосферного фронта, придут дожди, а в конце недели возможен и мокрый снег. В начале недели будет облачно, но тепло. В четверг в Литву уже придет беспокойный циклон, поднимется ветер. Прогнозируют обильные дожди. В пятницу уже возможен мокрый снег. В четверг днем еще будет достаточно тепло, а с пятницы похолодает. По нынешним данным, со следующего воскресенья и в начале следующей недели закрепится антициклон, похолодает. По ночам ожидаются заморозки, прохладно будет и днем“, – писала Латвенайте.
В понедельник без осадков, местами ночью туман. Ночью будет от -1 до 3°C, днем 12-16°C, у моря 8-11°C тепла.
Во вторник ночью без осадков, туман, утром и днем время от времени возможны дожди. Ночью от -2 до 2°C, холоднее будет на северо-западе, на севере страны, на юге и юго-востоке будет 3-5°C, днем 10-15°C, на западе и у моря 4-9°C.
В среду без особых осадков, ночью туман. Ночью от -1 до 3°C, теплее будет у моря, днем ожидается 6-10°C, на юге 11-13°C.
В четверг ночью и днем возможны сильные дожди. Будет ветрено. Ночью от -1 до 3°C, холоднее будет на северо-востоке, днем 8-13°C, на северо-западе и на западе 5-7°C.
В пятницу время от времени возможны осадки, в основном дождь, иногда мокрый снег. Будет ветрено. Ночью от -1 до 3°C, днем 4-8°C.
В субботу ночью и в начале дня осадки, чаще будет идти мокрый снег. Ночью от -3 до 2°C, теплее будет на юге. Днем воздух прогреется до 4-7°C, прохладнее будет на севере и на северо-западе.
В воскресенье без осадков. Ночью 1-5°C градусов мороза, у моря 1-3°C тепла, днем 4-7°C тепла.