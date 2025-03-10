Синоптик рассказала, когда в Литву вернется зимняя погода

„Весна началась, но, кажется, продлиться недолго. Система низкого атмосферного давления накрыла почти всю Европу. Еще завтра местами будет солнечно и тепло, позже придут облака атмосферного фронта, придут дожди, а в конце недели возможен и мокрый снег. В начале недели будет облачно, но тепло. В четверг в Литву уже придет беспокойный циклон, поднимется ветер. Прогнозируют обильные дожди. В пятницу уже возможен мокрый снег. В четверг днем еще будет достаточно тепло, а с пятницы похолодает. По нынешним данным, со следующего воскресенья и в начале следующей недели закрепится антициклон, похолодает. По ночам ожидаются заморозки, прохладно будет и днем“, – писала Латвенайте.