Синоптик рассказала, когда в Литву вернется жара

Конец недели будет дождливым. В пятницу по-прежнему будет прохладно, но в выходные потеплеет, прогнозируют грозы.

В четверг днем дожди охватят большую территорию, кратковременные осадки пройдут по всей Литве. Днем будет 20-25 градусов, теплее будет на юге, а на западе прохладнее.

В четверг по-прежнему прогнозируют дожди. Ночью небольшие осадки прогнозируют на востоке страны. Ночью будет 11–16, на западе 8–10 градусов тепла.

Во многих районах время от времени будут идти дожди, только на юге без осадков. В большинстве районов воздух прогреется до 20–23 градусов. На западе будет прохладнее. У моря ожидается всего 18 градусов тепла.

„Пока так и будем жить: небольшой дождик, облачное небо, незначительное тепло. Циклоны все еще охватили всю Северную Европу, а над Балтийским морем и Литвой время от времени будут проходить облака циклонов, поэтому ожидаются осадки. Особого тепла не будет не только в Литве, но и во всей Европе. До выходных у нас будет литовское лето.

В выходные и в понедельник станет теплее, но в основном на юге и на востоке страны. А из-за разницы в температуре будут и ливни и грозы.

Со вторника снова немного похолодает, но будет по-летнему тепло, дожди должны отступить“, – писала синоптик.

В ночью субботу будет 8–13°C, днем 23–28°C, у моря19–22°C.