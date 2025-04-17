Синоптик рассказала, когда в Литву придут ливневые дожди

„Нам повезло, сильные бури до нас не дойдут, но теплая и даже очень теплая погода с юга, юго-востока принесет духоту.

После сухого четверга и пятницы с субботы прогнозируют летние ливни, грозы, а в пятницу и в субботу поднимется сильный ветер. На Пасху уже будет чуть прохладнее, но дожди и грозы еще пройдут. После Пасхи похолодает и даже значительно. Особенно по ночам. Прогноз еще будем уточнять и как можно скорее сообщим, погода ухудшится“, – сказала синоптик Эльвира Латвенайте.