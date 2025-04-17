Синоптик рассказала, когда в Литву придут ливневые дожди

„Нам повезло, сильные бури до нас не дойдут, но теплая и даже очень теплая погода с юга, юго-востока принесет духоту.
После сухого четверга и пятницы с субботы прогнозируют летние ливни, грозы, а в пятницу и в субботу поднимется сильный ветер. На Пасху уже будет чуть прохладнее, но дожди и грозы еще пройдут. После Пасхи похолодает и даже значительно. Особенно по ночам. Прогноз еще будем уточнять и как можно скорее сообщим, погода ухудшится“, – сказала синоптик Эльвира Латвенайте.
В четверг будет 21–26°C, у моря 15–20°C.
В пятницу без дождя. Ночью и утром возможен туман. Ночью 10–13°C, днем 23–28°C.
В субботу ночью без дождя, днем небольшие дожди с грозами, а на северо-западе снова прогнозируют грозу, ожидаются дожди. Ветер. Ночью 10–14°C, днем 22–26°C.
В воскресенье время от времени будут идти дожди с грозами. Ветер. Ночью будет 7–12°C, прохладнее будет на западе, на северо-западе, днем будет 16–21°C, на море 10–15°C.
В понедельник ночью без дождя, днем небольшие дожди с грозами. Ночью 6–11°C, днем 18–23°C, на западе 12–17°C.
Во вторник без особых дождей. Ночью 3–8°C, днем 10–15°C.
В среду без особых осадков. Ночью 1–6°C, днем 9–14°C.
В четверг ночью без дождей, днем ожидаются осадки. Ночью от 0 до 3°C, днем 8–13°C.