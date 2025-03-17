Синоптик рассказала, когда придет теплая весна

„В понедельник с северо-запада придет антициклон „Константина“, который принесет сухую, спокойную, но холодную погоду, а в Центральную, Восточную и Юго-Восточную Европу придет и другой антициклон - „Юма“, – сказала Латвенайте.

Однако в Скандинавии и странах Балтии будут ощущаться „атаки" циклонов с севера. Осадков будет немного, но ожидается сильный ветер западных направлений.

Погода улучшится только с середины недели, когда ослабеют северные циклоны, а антициклон доберется до Литвы и принесет спокойную погоду. Несмотря на это, холодная масса воздуха будет медленно покидать Литву, особенно ее восточную часть.