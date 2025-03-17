Синоптик рассказала, когда придет теплая весна

„В понедельник с северо-запада придет антициклон „Константина“, который принесет сухую, спокойную, но холодную погоду, а в Центральную, Восточную и Юго-Восточную Европу придет и другой антициклон - „Юма“, – сказала Латвенайте.
Однако в Скандинавии и странах Балтии будут ощущаться „атаки" циклонов с севера. Осадков будет немного, но ожидается сильный ветер западных направлений.
Погода улучшится только с середины недели, когда ослабеют северные циклоны, а антициклон доберется до Литвы и принесет спокойную погоду. Несмотря на это, холодная масса воздуха будет медленно покидать Литву, особенно ее восточную часть.
„Ночи будут холодными, будет ниже 0, зато дни станут теплее. Более приятной погода будет с конца недели“, – прогнозирует Латвенайте.
В понедельник в начале дня будет идти небольшой снег. Утром гололед. Будет дуть северный, северо-западный ветер, скорость ветра 7-12 м/с, ночью у моря 16 м/с, днем 6-11 м/с. Днем будет 1-4°C тепла.
Во вторник ночью на северо-востоке и на востоке страны возможен небольшой снег, днем время от времени ожидаются смешанные осадки. Усилится северо-западный ветер до 7-12 м/с, порывы будут достигать 15 м/с, днем ветер успокоится. Ночью будет 1-6°C мороза, у моря от 0 до 2°C тепла, днем 4-7°C тепла.
В среду без особых осадков. Ветрено. Ночью от 0 до 5°C мороза, у моря 1-3°C тепла, днем 5-10°C тепла, прохладнее будет у моря.
В четверг без осадков. Ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, днем 4-8 м/с. Ночью от 2 мороза до 3°C тепла, днем 6-11°C тепла, прохладнее всего будет у моря.
В пятницу ночью без осадков, днем возможны небольшие осадки, в основном дождь. Будет ветрено. Ночью от 4 градусов мороза до 1°C тепла, у моря 2-4°C тепла, днем 8-13°C тепла.
В субботу ночью возможны небольшие смешанные осадки, днем без осадков. Ночью 1-3°C тепла, днем 11-15°C тепла.
В воскресенье без осадков. Ночью 1-6°C тепла, у моря 2-4°C тепла, днем 11-15°C тепла.