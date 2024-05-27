Синоптик рассказала, как долго еще продержится теплая погода

"Со среды с севера, северо-запада в Европу придут циклоны, но до Литвы они еще не доберутся, поэтому настоящего спокойного дождя еще придется подождать. В Литве будет тепло, ожидаются кратковременные осадки с грозами, местами возможен град. Лето продержится всю следующую неделю и, наверное, в начале следующей", – писала она в Facebook.

"В понедельник особых осадков не ожидается, разве что к вечеру на северо-востоке возможен небольшой дождь и издалека попугает гром. Ночью будет 11-16°C, теплее будет у моря, днем 24-29°C градусов тепла.

Во вторник ночью без осадков, вечером могут пройти небольшие дожди с грозами на северо-востоке страны. Ночью будет 11-16°C, днем 25-30°C.