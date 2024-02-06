Синоптик рассказал, когда в Литву придет потепление

Он рассказал, что февраль начался с переменчивой погоды: "На смену мокрому снегу пришел дождь, а потом снова выпал снег, на западе страны бушевала буря, у моря – сильная, температура на большей части территории Литвы составила 0 градусов, на западе и юго-западе было чуть выше 0".

"К сожалению, переменчивая погода на этой неделе сохранится, будут меняться типы осадков, ветер, облачность", – писал Станкунавичюс.

Во второй половине недели ждут несколько холодных ночей, а в выходные снова потеплеет.

Во вторник к обеду к Литве приблизится теплый атмосферный фронт, который принесет мокрый снег. Больше всего осадков ожидается после обеда и вечером, а также в ночь на среду.

Во вторник днем на смену мокрому снегу придет дождь, а в среду в первой половине дня на смену дождю придет мокрый снег и снег. В среду похолодает", – рассказал Станкунавичюс.

В четверг атмосферное давление снова поднимется, весь день будет ниже 0.