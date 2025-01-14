Синоптик предупреждает: ждет неприятный сюрприз, в некоторых районах ситуация будет сложной

Что касается температуры, то более низкой она будет в первой половине ночи, до полуночи. Будет 1–6 градусов мороза. Позже потеплеет. Правда, на западе и ночью будет выше нуля.

„Будет идти дождь, мокрый снег. Будет дуть сильный ветер. Местами порывы составят 15–20 м/с, это больше касается взморья.

Далинкявичюте прогнозировала, что в ближайшие сутки ожидаются осадки, но они будут небольшими.

Меньше вероятность гололеда на северо-западе страны, но и там будут скользкие участки дорог. В других районах вероятность дождя при минусовой температуре очень велика“, – сказала синоптик.

„В утренние часы ситуация будет особенно сложной. Нужно быть осторожными. Во многих районах гололед сохранится и днем.

Днем будет от 0 до 5 градусов тепла“, – сказала синоптик.

По ее словам, во вторник в Литву придет теплый атмосферный фронт, который уйдет до полуночи в среду.

„Однако осадки ожидаются во многих районах, будет идти небольшой дождь. Местами сохранится гололед. В основном на юго-востоке страны - в Вильнюсском и Алитусском округах. Там будет больше скользких участков. Будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В среду над Литвой усилится зона высокого атмосферного давления, поэтому облака уйдут, появится больше прояснений. Особых осадков в среду днем не ожидается, будет солнечно, успокоится ветер. Днем будет от 1 до 5 градусов тепла“, – прогнозировала она.