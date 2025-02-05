Синоптик предупреждает: вскоре по ночам ждут сильные морозы

Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс прогнозировал, что с пятницы в Литве увеличится атмосферное давление.

„Сильных холодов не будет, но по ночам ожидается 4–8 градусов мороза, а днем 0-5 градусов мороза“, – сказал он.

Синоптик Эльвира Латвенайте сказала, что с воскресенья успокоится ветер, осадков не ожидается.

„Небо часто будет ясным, поэтому ночи ждут холодные, а днем за счет солнца будет теплее. На дворе будет зима, но не белая...“, – сказала синоптик.

Латвенайте рассказала, когда значительно похолодает.

В воскресенье без осадков. Ночью -8 – -4°C, на востоке и северо-востоке -9–11°C, днем -2–2°C.

В понедельник без осадков. Ночью -9 – -4°C, днем 0–3°C.