Синоптик предупреждает: в понедельник пойдет снег, ожидается сильный ветер

"Пока ничего хорошего не будет. Ночью усилится ветер, на смену дождю придет мокрый снег. Днем ветер будет западным, пойдет снег. Беда для лесов, полей и садов. Будет холодно, а на западе и северо-западе заморозки", – пишет Латвенайте.

В ночь на понедельник сначала будет идти дождь, позже мокрый снег, больше осадков ожидается на востоке, на северо-востоке, днем осадков будет еще больше, будет идти мокрый снег и снег, на этот раз на всей территории Литвы. Утром и днем местами возможны грозы. Ветер будет сильным, местами порывы до 15 м/с, днем до 15-18 м/с. Ночью от 1-3°C градусов тепла до 0 и 2°C градусов мороза на западе, днем 1-4°C градуса тепла.