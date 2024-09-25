Синоптик предупреждает о втором циклоне: с четверга – погода изменится

„Будет облачно, но осадки ожидаются небольшие, местами возможны грозы, усилится ветер. В четверг вечером придет еще один циклон, Констанция, с запада к нам придет влажная погода, дождей будет больше, ожидаются грозы.

Будет дуть сильный ветер. Но по-прежнему будет тепло, по ночам тоже. С воскресенья и в начале следующей недели должно сильно похолодать. Дни будут осенними, ночи с заморозками, особенно на поверхности почвы. Особых осадков не ожидается, по ночам и утрам возможны туманы. Октябрь начнется с осенней погоды“, – сказала синоптик.