2024.06.12 12:33

Синоптик предупреждает: антициклон Yogi усиливается в сторону Балтики - новый прогноз для Литвы

 
ru.DELFI.lt
Непогода
Непогода
ФОТО: Skaitytojos nuotr.

Синоптик Эльвира Латвенайте говорит, что ближайшие дни не будут очень теплыми, но потом наступит тепло. В настоящее время, по словам синоптика, антициклон Yogi усиливается в сторону Балтики. Какую погоду ожидать?

„Небольшой циклон Uljana с атмосферными фронтальными облаками мчится через Литву, чтобы присоединиться к системе циклонов над Скандинавией. Уже в среду антициклон Yogi с запада, юго-запада, с более спокойной погодой усиливается в сторону Балтики, оттесняя затяжные циклоны все дальше и дальше.

Позже он сольется с северным и пройдет узкой полосой от Скандинавии до Средиземного моря. Клин холодного воздуха по-прежнему будет держаться над Скандинавией, странами Балтии и частью Литвы. В ясные ночи по-прежнему будет прохладно, а на стыке разных воздушных масс сформируются дождевые облака, иногда польет, в пятницу немного больше. Выходные будут более сухими и уже более теплыми. На следующей неделе потеплеет, а затем будет еще жарче (по крайней мере, до следующих выходных). А при жаре подкрадутся частые дожди с громом, даже градом“, — пишет синоптик.

В среду, 12 июня днем ​​кратковременный дождь со слабыми грозами, преимущественно в западных, северо-западные районах. Ветер - днем - западный, юго-западный 8-13 м/с, ​​порывами до 15 м/с, на побережье - порывы до 17 м/с. Днем ​​- 16-18°С, в южных и восточных районах 19-21°С.

В ночь на четверг, 13 июня, на побережье может пройти небольшой дождь, днем ​​с перерывами, вечером усилится дождь в южных и юго-западных районах. Могут грохотать грозы. Ветер ночью юго-западный, днем ветер переменный ​​5-10 м/с, на побережье юго-западный 7-12 м/с. Ночью 6-11°С, прохладнее всего на западе, северо-западе, на побережье 12-14°С, днем ​​17-21°С.

В ночь на пятницу, 14 июня, пройдет обильный дождь, только в западных районах возможен небольшой дождь, днем ​​прерывистый дождь, преимущественно в северо-восточных и восточных районах. Ветер западный, северо-западный ночью 4-8 м/с, днем ​​6-11 м/с. Ночью 9-12°С, наиболее прохладно в западных, северо-западных районах 6-8°С, днем ​​16-19°С, в южных районах до 21°С.

В субботу, 15 июня, без существенного дождя. Ветер неустойчивый, 4-8 м/с. Ночью 7-11°С, днем ​​19-24°С. В воскресенье, 16 июня, без существенного дождя. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Ночью 9-14°С, днем ​​22-25°С.

В понедельник, 17 июня, ночью пройдет сильный дождь, без гроз, днем ​​кратковременные ливни с грозами. Ветер юго-восточный ночью 4-8 м/с, днем ​​6-11 м/с. Ночью 13-16°С, днем ​​22-27°С.

В ночь на вторник, 18 июня, без дождя, днем ​​возможен кратковременный дождь с грозами. Ветер неустойчивый, 4-8 м/с. Ночью 13-18°С, днем ​​25-30°С. В ночь на среду, 19 июня, без дождя, днем ​​возможен кратковременный дождь с грозами. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с. Ночью 16-19°С, днем ​​жара 28-32°С.

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