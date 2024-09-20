Синоптик предупредила, что будет после ухода антициклона: погода в корне изменится

По ее прогнозам, „будет сухо, по ночам и утрам прогнозируют туманы“.
„В воскресенье северо-восточную и восточную часть Литвы „зацепят“ облака атмосферного фронта, поэтому возможны небольшие дожди. На следующей неделе уже прогнозируют больше осадков, но будет по-прежнему тепло.
Во второй половине недели циклоны еще больше усилятся, они придут в Скандинавию, Балтию и Литву. С четверга пойдут дожди, усилится ветер, но по-прежнему будет тепло. По нынешним данным, в следующие выходные погода будет неспокойной. Ожидается ветер, дожди и похолодание“, – сказала Латвенайте.
Она представила прогноз на неделю:
20 сентября без дождя, днем будет 21-25°C, у моря 17-20°C.
В субботу без дождя. Ночью и утром туманы. Ночью будет 6-11°C, на Куршской косе 12-15°C, днем 21-24°C, у моря 17-20°C.
В воскресенье ночью без дождя, днем небольшие осадки возможны на севере и востоке страны. Ночью будет 7-11°C, на Куршской косе 12-15°C, днем 17-19°C, на юге до 20-22°C.
В понедельник без осадков. Ночью 5-10°C, у моря 11-13°C, днем 19-24°C, теплее будет на юге страны.
Во вторник без особых осадков. Ночью 9-14°C, днем 21-24°C, прохладнее будет на севере и на северо-востоке Литвы.
В среду ночью дожди пройдут на западе, днем на востоке страны. Ночью будет 11-16°C, днем 17-22°C.
В четверг дожди, днем сильные. Ночью будет 10-14°C, днем 16-20°C.
В пятницу время от времени ожидаются дожди, кое-где с грозами. Ночью будет 11-15°C, днем 13-18°C.
По нынешним данным, следующие выходные будут ветреными, дождливыми и прохладными.