Синоптик представил прогноз погоды на выходные: ситуация изменится

В субботу погоду в Литве будет определять зона повышенного атмосферного давления, поэтому дождей будет меньше, а температура повысится. „Так что вероятность дождя будет низкой. Ночью ветер ослабнет, днем ​​будет дуть с востока, юго-востока, со скоростью 4-9 м/с. Температура ночью 6-11 градусов, на Куршской косе – до 13 градусов. А в субботу 19-24 градуса“, - сказал он.

"В пятницу тучи понемногу рассеются, и дождь уйдет за пределы Литвы. Однако во многих районах кратковременный дождь все же пройдет. В некоторых местах также возможны грозы.

В ночь на воскресенье, по его словам, дождь также маловероятен. „Ветер слабый, юго-восточного направления, скорость 3-8 м/с. Температура будет колебаться от 10 до 15 градусов, на побережье моря - около 17 градусов“, - сказал В. Сакалаускас.

А в воскресенье холодный атмосферный фронт приблизится с запада, поэтому облачность только увеличится. „В воскресенье местами также кратковременно пойдет дождь. Температура будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла“, - сообщил Delfi синоптик В. Сакалаускас.